Мітинг на Майдані Незалежності: що вимагали від президента [ Редактировать ]
А на Майдані Незалежності сьогодні мітингували. Близько тисячі людей на акцію зібрали "Національний корпус", "Демократична сокира", "Свобода" та "Справа громад".
Учасники вимагали від президента Володимира Зеленського змінити політику щодо вирішення проблеми війни на Донбасі. А ще - відновити зближення України з ЄС і НАТО та звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака. З Майдану мітингувальники прийшли до будинку, де, як вони вважають, живе президент Зеленський. Обклеїли паркан плакатами і запалили фаєри.
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