Нескінченна допомога: як підтримують бізнес у США [ Редактировать ]
Нескінченна допомога. У Сполучених Штатах слідом за малим бізнесом тепер фінансово підтримують решту підприємців.
А біля Білого дому - постійні протести. У Вашингтон їдуть ті, хто ще не отримав своїх грошей. Кому і скільки виділяє держава? - рахував Дмитро Анопченко.
Коли адміністрація Трампа для підтримки малого бізнесу виділила понад 2 мільярди доларів, Америка сказала: це величезні гроші, такого в історії не було. І тільки тепер зрозуміло: навіть це - крапля в морі. Приміром, для підтримки фермерів зараз потрібно більше як 19 мільярдів.
16 мільярдів напряму віддадуть тим, хто працює на землі. Без умов, просто, щоб компенсувати їхні збитки. А на три мільярди у своїх же фермерів держава закупить продукти і роздасть тим, хто сам придбати харчі не може, не по кишені. Це нова державна програма.
Подібна тій, яку для малого бізнесу вже впровадили. Власники крамниць і ресторанчиків у американській столиці зізнаються: лише завдяки їй не збанкрутували. Адже все тут і досі в "карантинному режимі": всередині не сісти, нечисленні відвідувачі хіба із собою щось замовляють. Але прибутків від цього жодних, усе "в нуль"; тримають двері відкритими лише тому, що ті, хто зовсім "заморозив" свій бізнес, - влітку навряд чи взагалі його відновить.
Ми вже два місяці нормально не працюємо: на роботі лише я, кухар і менеджер. Але ж персоналу в нас зо три десятки - і всім треба якось платити.
Ті, хто встиг оформити заявку в перші ж дні, коли проєкт допомоги запрацював, уже отримали на свої рахунки кредит від держави. Якщо нікого не скоротили, боргів за комірне немає, а всьому персоналу і байдуже, працювали вони чи ні, власник виплачував хоча б 70% зарплати - ці гроші можна буде державі не повертати. Ті ж, хто затримався з оформленням паперів, поки що в електронній черзі. Сеньйор Флавіо вже 33 роки тримає один із найпопулярніших італійських ресторанчиків столиці. І всьому персоналу він поки що платить зі своєї кишені.
Багато хто у мене понад двадцять років працює, ми вже як сім'я. Як можна спокійно дивитися, якщо родичі страждають? Тому віддаю наразі свої гроші, але це вже надзвичайно складно.
До звичного життя - коли все запрацює і у малого бізнесу з'являться перші прибутки - Вашингтон повернеться лише за два тижні.
Складно зараз багатьом, утім державних грошей на всіх точно не вистачить - вирішили американські далекобійники. І щоб дотиснути адміністрацію, вже тиждень живуть біля Білого дому. Кілька кварталів заповнили своїми автівками. І кажуть - не підуть, доки не дочекаються компенсацій.
Біля траків водії цілодобово. Спати в кабіні їм не звикати, їсти готують тут же, поруч, адже в кав'ярні ходити для них надто дорого. Машини, що проїжджають в урядовому кварталі, часто сигналять на знак підтримки.
Ми чекаємо, щоб президент особисто втрутився. І будемо тут, нікуди не підемо, поки не дочекаємося конкретних результатів.
Економічні прогнози, особливо на другий квартал, несприятливі, навіть страшні. Тому Білому дому ще не одну програму допомоги доведеться відкрити, а столиці - пережити ще не одне нашестя тих, хто битиметься за державні гроші, адже без них - не виживе.
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