Людські відходи - як засіб боротьби з коронавірусом. Науковці вивчають зразки з каналізації, аби запобігати наступним спалахам епідемії. Як це працює - розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Кожен похід у туалет - це внесок у боротьбу з коронавірусом. Виявляється, у людських екскрементах сліди інфекції з'являються раніше, аніж симптоми, такі як кашель чи гарячка.

Дейві Джоунз, професор науки довкілля Ангорського університету:

Більшість людей знає, що ми поширюємо вірус через дихальні часточки та краплі в легенях. Але менш відомо, що значно більше маленьких вірусні частинки виходить із калом. Тож саме його ми і досліджуємо.

Вміст каналізації вже взялися вивчати в кількох країнах світу. Зокрема, у Нідерландах, Швеції, США. Ось як це відбувається в Австралії.

Гідрографісти беруть зразки з кожної стічної лінії. Потім їх передають у лабораторії на перевірку. Там перевіряють концентрацію РНК вірусу в кожному. У такий спосіб спалахи легко відстежувати до певного району. А отже, можна запобігати поширенню епідемії.

Алекс Корбішлі, науковець у Інституті Росліна:

Каналізація та екскременти - це надзвичайно важливі зразки. Уявіть собі: ми збираємо кал від сотень, тисяч, ба навіть мільйонів людей. Тобто нам не треба ходити від будинку до будинку і просити здати аналізи. Це значно спрощує роботу.

Та ще й дешевше у рази. У розпал пандемії цей метод може вказувати, наскільки ефективний карантин. Адже одразу дасть зрозуміти, чи зменшується кількість інфікованих. Тим паче, що у більшості переносників хвороба протікає у легкій формі чи взагалі безсимптомно.

Ніколас Кросбі, менеджер із переробки води:

Отже, вся мета цього дослідження - це бути насторожі та виявляти нові випадки ураження чи повторні спалахи. Адже таким чином ми можемо охопити величезну кількість людей. Можемо оперативно передавати інформацію у відділи охорони здоров'я, і вони ефективно реагуватимуть на зміни.

Науковці запевняють: заразитися коронавірусом із каналізації неможливо. Він не виживає під час обробки стічних вод. Залишаються тільки сліди, які й відправляють на дослідження.

Особливо ефективний цей метод для запобігання новій хвилі епідемії. І це вже перевірений спосіб. Адже вивчення фекалій використовували й раніше. Зокрема, для виявлення випадків норовірусу, поліовірусу та кору. Так само відстежують і наявність наркотиків.