Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на 09:00 24 мая, в Украине зафиксировано 20 986 случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья МОЗ.
За последние сутки зафиксировано +406 новых случаев коронавируса, +179 человек выздоровели, +12 летальных случаев.
Всего в Украине зафиксировано 617 летальных исходов от коронавирусной болезни. 7 099 человек уже выздоровели.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Ранее вирусолог рассказал, когда в Украине ожидать пик коронавируса. Также мы писали о том, что Минздрав запретил снимать карантинные ограничения в 9 областях.
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