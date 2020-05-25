В столичном метрополитене рассказали, во сколько начнется его работа сегодня, 25 мая. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала замдиректора КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, передает УНИАН.

Мы планируем начинать движение по обычному графику, большинство станций откроется около 5:45. Что касается интенсивности, мы понимаем, что не придет 1,5 млн человек, но будем запускаться в максимально интенсивном режиме, пиковом, 1,5 минуты будет перерыв между поездами. Но в межпиковое время интервалы будут привычными - до 2-3 минут.

Также, Макогон рассказала, какие меры безопасности будут применяться в метрополитене.

Обязательное требование - маска, это решение Кабинета министров, мы просим выполнять его. Нам будут помогать полиция, наша охрана. Вы понимаете, что будут принципиальные люди, которые ни во что не верят, если вы видите, что человек снимает маску в вагоне, сделайте ему замечание

В подземке также призвали пассажиров по максимуму использовать бесконтактные способы оплаты.

Жетоны продаваться не будут, но использовать их можно до 30 июня. В метро поставлены метки для дистанцирования пассажиров, размещены оповещения о правилах

Напомним, ранее в Киевском метро объяснили новые правила "карантинной работы" подземки.