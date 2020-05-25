В антитеррористической экспертной комиссии Совета Европы допустили, что COVID-19 после окончания пандемии может быть использован как биологическое оружие.

Об этом пишет Deutsche Welle.

По информации, человечество в большинстве случаев оказывается неготовым к внезапным наплывам новых вирусных инфекций, что может быть эффективно использовано различными террористическими организациями.

Отмечается, что специалисты призвали европейское общество готовить адекватный ответ новоопределенной угрозе и в экстренном случае не допустить распространение инфекции.

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