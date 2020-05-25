"Коронавирусное" оружие: в Совете Европы сделали заявление [ Редактировать ]
В антитеррористической экспертной комиссии Совета Европы допустили, что COVID-19 после окончания пандемии может быть использован как биологическое оружие.
Об этом пишет Deutsche Welle.
По информации, человечество в большинстве случаев оказывается неготовым к внезапным наплывам новых вирусных инфекций, что может быть эффективно использовано различными террористическими организациями.
Отмечается, что специалисты призвали европейское общество готовить адекватный ответ новоопределенной угрозе и в экстренном случае не допустить распространение инфекции.
Читайте также, в администрации президента США Дональда Трампа пандемию коронавируса сравнили с крупнейшей ядерной катастрофой.
по теме
Вакцина от коронавируса: ученые ошеломили сроками изготовления препарата
Препарат будет готов в количестве 1 миллиарда доз
"Убийцы" коронавируса: какой иммунитет не подвергается инфицированию
Антителами такого иммунитета можно лечить тяжело больных COVID-19
В США дали неутешительный прогноз смертности от коронавируса
Инфекция продолжить массово "убивать" американцев до конца лета
Посткоронавирусный мир захлестнет новая глобальная проблема
Масштабная беда "накроет" четверть миллиарда жителей планеты
Быстрая реакция: разработан "мгновенный" коронавирусный тест
Анализ проходит сертификацию в стране