По західному узбережжю Австралії вдарив потужний буревій. Негода принесла сильні зливи, шквальний вітер та хвилі до 8 метрів заввишки. Внаслідок стихії без світла залишилися понад 50 тисяч людей. Також потрощені сотні будівель, повалені дерева та пошкоджені автівки. Інформації про постраждалих немає.

За прогнозами тамтешніх синоптиків, стихія не вщухатиме до завтра. Відомо, що шторм прийшов із Індійського океану, для заходу Австралії такої сили негода - виняток, що трапляється раз на 10 років.