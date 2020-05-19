Крупнейшее в истории похищение базы данных совершил украинец: СБУ задержала хакера Sanix (видео) [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины задержала в Ивано-Франковске хакера, известного по ником Sanix, который прославился в начале прошлого года, выставив на продажу в сети 773 млн уникальных адресов электронной почты и 21 млн паролей. Интернет-злодей, о котором писали The Guardian, Forbes и Newsweek, оказался украинцем, сообщает СБУ.
База данных, которую похитил Sanix, является самым крупным за всю историю массивом похищенной информации. Выставленная на продажу база похищенных и сломанных паролей объемом 87 гигабайт составляет лишь малую часть от общего объема данных, которыми он завладел. Подобных баз у хакера было по меньшей мере семь, их общий объем достигает почти терабайта памяти. В частности, он завладел персональными, в том числе финансовыми, данными о жителях Евросоюза и Северной Америки.
"Служба безопасности Украины получила информацию, что хакером на псевдоним Sanix является, вероятно, украинец, житель Ивано-Франковской области. Специалисты по кибербезопасности зафиксировали продажу им баз данных с логинами и паролями к ящикам электронной почты, пин-кодами к банковским карточкам, электронным кошелькам криптовалюты, счетам PayPal, сведений о компьютерах, "взломанных" для дальнейшего использования в бот-сетях и для организации DDoS-атак", - говорится в сообщении.
В ходе обысков по месту проживания хакера правоохранители изъяли компьютерную технику с двумя терабайтами украденной информации, телефоны с доказательствами совершения им сделок и наличные в сумме почти 190 000 гривен и более 3000 долларов США.
Хакера будут судить за несанкционированное вмешательстве в работу компьютерных сетей и в несанкционированном сбыте и распространении информации с ограниченным доступом. О том, были ли запросы от других стран на экстрадицию Sanix СБУ не сообщает.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что хакеры опубликовали первую часть компромата на Дональда Трампа. На продажу выставлена база электронных писем и документов, посвященных президенту США.
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