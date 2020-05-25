Французская экономика "съела" почти полтриллиона евро [ Редактировать ]
Французские власти потратили на спасение посткоронавирусной экономики 450 миллиардов евро.
Об этом пишет Reuters.
По информации, 20% национального богатства было потрачено на восстановление экономического курса страны.
"Государство выделило 450 млрд евро, или 20% национального богатства, это будет сделано единственным способом - благодаря экономическому росту. Не путем налогов", - отмечается в сообщении.
Известно, что платить большие налоги будут работодатели, а простые работники не потеряют части заработка.
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