Уже в ближайшее время в Украине может начаться продажа железнодорожных билетов. "Укрзализныця" ждет решений областных комиссий по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

Билеты поступят в продажу, как только региональные комиссии по ТЭБ и ЧС сообщат о благоприятной эпидситуации в областях.

"Укрзализныця" начнет продажу билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения", - сообщил Криклий.

Ранее мы писали, что разрешили украинцам с 22 мая в рамках ослабления карантина.