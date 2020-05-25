Когда начнут продавать билеты на поезда [ Редактировать ]
Уже в ближайшее время в Украине может начаться продажа железнодорожных билетов. "Укрзализныця" ждет решений областных комиссий по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.
Билеты поступят в продажу, как только региональные комиссии по ТЭБ и ЧС сообщат о благоприятной эпидситуации в областях.
"Укрзализныця" начнет продажу билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения", - сообщил Криклий.
Ранее мы писали, что разрешили украинцам с 22 мая в рамках ослабления карантина.
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