В сети опубликовано видео из Кривого Рога, где девушка из травматического пистолета расстреляла сотрудника местной прокуратуры №3 Алексея Пипку. Как сообщает издание "Новости Днепра", прокурорские работники отмечали день рождения коллеги в ресторане гостиницы "Украиночка".

В ходе застолья прокурор Пипка поссорился с девушкой-коллегой. "Разбираться" вышли на улицу. После ругани и непродолжительной стычки девушка разрядила в Пипку всю обойму из травматического пистолета "Форд". Пострадавший был доставлен в больницу, где его прооперировали и извлекли пулю.

Стрелявшая задержана, суд избрал ей меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Пострадавший утверждает, что конфликт не был связан с его профессиональной деятельностью. Из беседы стрелка и его жертвы становится понятным, что кровь пролилась из-за ревности.

Как сообщали ранее "Подробности" под Киевом в Кагарлыке двое полицейских изнасиловали девушку и зверски пытали задержанного мужчину.