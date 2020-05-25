Расстрел прокурора Пипки: в сеть выложили видео пьяного конфликта в ресторане [ Редактировать ]
В сети опубликовано видео из Кривого Рога, где девушка из травматического пистолета расстреляла сотрудника местной прокуратуры №3 Алексея Пипку. Как сообщает издание "Новости Днепра", прокурорские работники отмечали день рождения коллеги в ресторане гостиницы "Украиночка".
В ходе застолья прокурор Пипка поссорился с девушкой-коллегой. "Разбираться" вышли на улицу. После ругани и непродолжительной стычки девушка разрядила в Пипку всю обойму из травматического пистолета "Форд". Пострадавший был доставлен в больницу, где его прооперировали и извлекли пулю.
Стрелявшая задержана, суд избрал ей меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Пострадавший утверждает, что конфликт не был связан с его профессиональной деятельностью. Из беседы стрелка и его жертвы становится понятным, что кровь пролилась из-за ревности.
Как сообщали ранее "Подробности" под Киевом в Кагарлыке двое полицейских изнасиловали девушку и зверски пытали задержанного мужчину.
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В Кривом Роге девушка расстреляла прокурора
Стрельба произошла около полуночи 21 мая в Саксаганском районе города около отеля "Украиночка", где праздновали день рождения. Туда приехала знакомая девушка прокурора, которая выпустила в него всю обойму травматического пистолета.
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