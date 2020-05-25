Ключевые должности в НАБУ получили кумовья Сытника и кумовья его кумовьев. Сытник построил из "своих" людей управляемую систему принятия решений, а конкурсы на должности в НАБУ скомпрометированы. Об этом пишет "Униан".

Об этом говорится в статье на Обозреватель "Антикоррупционное" кумовство. Как Сытник построил систему круговой поруки в НАБУ". Недавно в интервью "Громадському" директор НАБУ Артем Сытник был вынужден признать, что его подчиненный, замешанный в скандале с "Укроборонпромом" Андрей Калужинский - его кум. И стал он его кумом еще до назначения и даже создания НАБУ.

"Но ящик Пандоры открывается, если попытаться проследить кумовские связи в НАБУ и других служащих бюро. Подчиненные Сытника связанные кумовскими отношениями, общими региональными клановыми связями и общими местами прежней работы. Кумовство в НАБУ не просто есть и процветает, но и ставит под сомнение честность проведенных кадровых конкурсов и беспристрастность резонансных производств, расследованных антикоррупционным бюро", - пишет "Обозреватель".

В руководстве антикоррупционного бюро работает несколько кумовьев Сытника - Калужинский Андрей, руководитель главного подразделения детективов, Борисенко Олег, детектив первого подразделения детективов. Они стали известными благодаря скандалу с делом "Укроборонпрома": тогда НАБУ дало заключение, которое исключило скандальную фирму "Оптимумспецдеталь" из списка компаний с признаками фиктивности. Калужинский лично знаком с одним из подозреваемых - Андреем Рогозой, а его подчиненные имели неформальные отношения с бизнесменами, общались и встречались с контрабандистами, а те дарили им дорогие подарки. "Сытник с Калужинский знакомы давно, работали вместе.

Нынешний руководитель Главного подразделения детективов НАБУ Калужинский был прокурором в следственном отделе прокуратуры Киевской области, которым руководил Сытник, - пишет автор статьи. - Кроме того, кумом Сытника является Омельченко Александр - начальник первого отдела САП ОГП. По неподтвержденной информации, кумом Сытника также является Александр Полищук - начальник отдела по работе с общественностью Управления по работе с общественностью НАБУ".

В НАБУ также процветает кумовство "второго уровня", когда должности получили кумовья кумовьев Сытника. Так в бюро работает кум Калужинского - Роман Дарага, и.о. руководителя первого отдела детективов. Его подчиненный, Сергей Шинкаренко - его кум, к тому же это подразделение детективов состоит преимущественно из бывших работников прокуратуры службы безопасности Киевской области и органов внутренних дел, и где работали Сытник с кумом Калужинским.

"Другой региональный клан засел во втором подразделении детективов. Его руководство - это выходцы из Луганщины, как и более 40 процентов детективов. Там тоже работают кумовья - Александр Кареев и Владимир Усиков стали кумовьями еще до работы в НАБУ. А в третьем подразделении детективов НАБУ рулят жители Винничины. Руководитель Стецюк Ярослав - выходец из полиции Винницкой области. Жители Винничины и четверть его подчиненных".

Напомним, что в Конституционный суд Украины поступило обращение за подписью 51 нардепа о незаконности назначения Сытника директором НАБУ. Ранее 216 народных депутатов инициировали изменения в законодательство, которые бы позволили увольнение директора НАБУ. В декабре 2019 Артем Сытник был признан судами нескольких инстанций виновным в совершении коррупционных действий и был внесен в официальный реестр коррупционеров НАПК.