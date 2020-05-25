Відновили відсьогодні свою роботу в Україні дитячі садки. МОЗ оприлюднило низку правил функціонування дошкільних закладів під час адаптивного карантину.

Зокрема, особи, які супроводжуватимуть дитину до садка, мають бути в масці, дітям що чотири години мірятимуть температуру, а персонал повинен мити що дві години дезінфікувати поверхні та мити руки.

Під забороною - м'які іграшки та килими з довгим ворсом. Окрім цього, садки мають обмежити кількість вихованців у групах та уникати контактних ігор. Відповідно збільшиться час прогулянок малюків на свіжому повітрі. Там же мають проводити і більшість занять.