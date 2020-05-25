В Україні назвали "не готові" до пом'якшення карантину області [ Редактировать ]
7234 людини в Україні одужали від коронавірусу. Померли за весь час епідемії - 623 пацієнти. Відповідно до офіційної статистики, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в Україні понад 21 тисяча.
Шість тисяч тестів, проведених за останню добу, показали наявність вірусу лише у 259 людей. Натепер за кількістю нових випадків зараження лідирують Чернівецька, Львівська області та Київ.
Не готовими до другого етапу послаблення карантину виявилися вісім областей, повідомили у МОЗ. Епідеміологічна ситуація не дозволяє послабити карантин у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Луганській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Говорити про те, що область, той чи інший регіон не відповідає цим ознакам, які б дозволяли перейти в інший етап і Міністерство охорони здоров'я буде заплющувати очі листами і казати добре - переходьте в інший етап, це не можливо. По-перше - це постанова уряду, по-друге, це просто неможливо, бо мова йде про здоров'я і життя наших українців.
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