7234 людини в Україні одужали від коронавірусу. Померли за весь час епідемії - 623 пацієнти. Відповідно до офіційної статистики, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в Україні понад 21 тисяча.

Шість тисяч тестів, проведених за останню добу, показали наявність вірусу лише у 259 людей. Натепер за кількістю нових випадків зараження лідирують Чернівецька, Львівська області та Київ.

Не готовими до другого етапу послаблення карантину виявилися вісім областей, повідомили у МОЗ. Епідеміологічна ситуація не дозволяє послабити карантин у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Луганській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: