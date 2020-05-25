Києво-Печерська Лавра відкрилася для вірян [ Редактировать ]
Києво-Печерську Лавру відкрили для вірян. Від сьогодні - святиня не під карантином. Обмеження зняті, втім, прочан просять дотримуватися санітарних норм.
Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври:
С сегодняшнего дня начинается посещение лавры всех приглашаем помолиться, посетить пещеры, но при этом соблюдая все те повеления, которые были установлены врачами, кабинетом министров, но уже мы должны начать привыкать к обыденной жизни, к молитвам, к богоугодной жизни и благодарить за все бога.
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