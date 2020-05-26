Побувати на морі під час карантину. У центрі Сеула тепер можна милуватися морськими хвилями. Щоправда, лише на велетенському екрані завбільшки 1600 квадратних метрів. Він найбільший у Південній Кореї.

Анімацію створила одна з компаній, що займається графічним дизайном. Кажуть - прагнули, щоб містяни, яким радять не подорожувати, могли почуватися ближчими до природи.

Чо Ю Джин, представник компанії-розробника графіки: