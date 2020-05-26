У центрі Сеула з'явився океан [ Редактировать ]
Побувати на морі під час карантину. У центрі Сеула тепер можна милуватися морськими хвилями. Щоправда, лише на велетенському екрані завбільшки 1600 квадратних метрів. Він найбільший у Південній Кореї.
Анімацію створила одна з компаній, що займається графічним дизайном. Кажуть - прагнули, щоб містяни, яким радять не подорожувати, могли почуватися ближчими до природи.
Чо Ю Джин, представник компанії-розробника графіки:
Цю інсталяцію ми створили на основі принципу анаморфозу. Іншими словами, це 3D-ілюзія. Завдяки екрану з високою роздільною здатністю, глядач дивиться нібито углиб, - уся конструкція нагадує величезний акваріум зі справжніми хвилями всередині.
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