Шість тисяч тестів, проведених за останню добу, показали наявність вірусу у 259 людей

І нагадаю, 7234 людини в Україні одужали від коронавірусу. Померли за весь час епідемії 623 пацієнти. Відповідно до офіційної статистики, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в Україні, понад 21 тисяча.

Шість тисяч тестів, проведених за останню добу, показали наявність вірусу у 259 людей. Натепер за кількістю нових випадків зараження лідирують Чернівецька та Львівська області і Київ.