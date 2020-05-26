В Україні за добу провели шість тисяч тестів від коронавірусу [ Редактировать ]
І нагадаю, 7234 людини в Україні одужали від коронавірусу. Померли за весь час епідемії 623 пацієнти. Відповідно до офіційної статистики, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в Україні, понад 21 тисяча.
Шість тисяч тестів, проведених за останню добу, показали наявність вірусу у 259 людей. Натепер за кількістю нових випадків зараження лідирують Чернівецька та Львівська області і Київ.
по теме
Коронавірус не відступає: Закарпаття та Рівненщина не послаблюватимуть карантин
В Україні є ціла низка областей, в яких другий етап послаблення карантину так і не почався. Бо забагато хворих на коронавірус
В Україні збільшується кількість випадків коронавірусу
Нових випадків коронавірусу в Україні знову побільшало. Напередодні інфікувалися 354 людини - це майже на сотню більше, ніж попередньої доби. Серед інфікованих 28 дітей і 61 медик
Коронавірус в Україні боротимуть відпочинком на морі
І хоча, як бачимо, люди вже фактично самовільно виходять із карантину, в уряді попереджають - легковажність може спричинити новий сплеск.
В Україні на коронавірус захворіли 3570 медиків
COVID-19 діагностували у понад трьох з половиною тисяч лікарів - це майже кожен п'ятий інфікований
В Україні відкриють непродовольчі ринки
Напередодні Кабмін ухвалив відповідне рішення. Головна вимога для торговців - дотримання санітарних норм. Продавці і покупці мають бути в масках