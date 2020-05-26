У Бориса Джонсона после COVID-19 резко ухудшилось зрение [ Редактировать ]
После перенесенной коронавирусной болезни у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ухудшилось зрение. Впервые за много лет ему пришлось надеть очки.
Об этом заявил сам Джонсон на брифинге, трансляцию которого вел телеканал Sky News.
"Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я думаю, что из-за его вероятного воздействия. Вполне, вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом", - сказал он.
Напомним, у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона коронавирус подтвердили 27 марта. 6 апреля его перевели в реанимацию. А уже 12 апреля Джонсон был выписан из больницы.
К полноценной работе премьер-министра Джонсон вернулся 27 апреля.
Ранее сообщалось, что британский премьер Борис Джонсон стал отцом в шестой раз.
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