После перенесенной коронавирусной болезни у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ухудшилось зрение. Впервые за много лет ему пришлось надеть очки.

Об этом заявил сам Джонсон на брифинге, трансляцию которого вел телеканал Sky News.

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"Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я думаю, что из-за его вероятного воздействия. Вполне, вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом", - сказал он.

Напомним, у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона коронавирус подтвердили 27 марта. 6 апреля его перевели в реанимацию. А уже 12 апреля Джонсон был выписан из больницы.

К полноценной работе премьер-министра Джонсон вернулся 27 апреля.

Ранее сообщалось, что британский премьер Борис Джонсон стал отцом в шестой раз.