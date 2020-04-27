Британський прем'єр-міністр повернувся до роботи. Місяць тому Борис Джонсон захворів на COVID-19. І лише зараз повністю одужав. Який тепер план прем'єра щодо послаблення карантину в країні - розкаже Світлана Чернецька з Лондона.

Про ризики ураження коронавірусом британський прем'єр дізнався з власного досвіду. Для нього COVID-19 починався із легких симптомів високої температури та кашлю. І в перший тиждень хвороби Борис Джонсон не припиняв керувати країною. Але коронавірус не відступав. Через ускладнення прем'єр навіть пробув три ночі у реанімації.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Я перепрошую, що був відсутнім довше, аніж хотілося б. І я вдячний усім, хто мене замінював. Також я хочу подякувати людям цієї країни, - за неймовірну витримку та мужність у цей час.

Останні два тижні прем'єр провів у заміській резиденції на реабілітації. Він усунувся від роботи, але стежив за розвитком подій. А минулого тижня навіть двічі телефонував. Прозвітував перед її Величністю королевою та поговорив із американським президентом.

Дональд Трамп, президент США:

Борис подзвонив мені кілька днів тому. Скажу вам, - що його голос лунав дивовижно. Я був здивований, бо думав, що він ледь буде говорити: "О Дональд, як ти?" А - ні, - він був сповнений сил. Наче старий Борис. Надзвичайна енергія, надзвичайний драйв.

Особиста боротьба з коронавірусом закінчилася перемогою прем'єра. Але от країна наразі програє. Щодня COVID-19 забирає близько 800 життів. Загалом у Британії вже понад 20 тисяч летальних випадків. І у першому зверненні після лікарняного, Джонсон закликав людей продовжувати дотримуватися карантину.

Ми повинні визнати ризик другого спалаху, ризик втрати контролю над вірусом, та повернення високих темпів його розповсюдження. Адже це означатиме не лише нову хвилю смертей та уражень, але й економічну катастрофу.

Щоправда, є й добрі новини. Схоже, що Британія сягнула піку епідемії. Фіксують менше випадків інфікувань та госпіталізацій, менше тяжких пацієнтів у реанімаціях. Зважаючи на це, уряд вже найближчими днями представить план виходу країни з карантину. Щоправда, коли обмеження почнуть скасовувати - прем'єр прогнозувати не береться.