У Миколаєві містяни згуртувалися і спільним коштом придбали для лікарні апарат штучної вентиляції легень. У період пандемії коронавірусу таке обладнання вкрай дефіцитне. Але завдяки небайдужим ентузіастам його вдалося знайти і купити.

"Так апарат вдувает в легкое пациента кислородовоздушную смесь".

Новенький сучасний апарат штучної вентиляції легень та монітор пацієнта - тепер власність Миколаївської обласної лікарні. Обладнання, яке підтримає дихальну функцію людини, постійно необхідне в реанімаційних. Та наявні у закладі ШВЛ - уже морально застарілі, а деякі ще й потребували ремонту. Цей апарат - експертного класу, окрім інших можливостей, призначений саме для хворих з COVID-19.

Олександр Брядко, лікар-анестезіолог:

В этом аппарате есть функция высокопоточной кислородной поддержки через назальные конюли. До этого у нас такой функции не было в аппаратах. Он соответствует последним стандартам оказания помощи при коронавирусе и пневмоніях.

В обласній лікарні поки що хворих на коронавірус не має. Апарат штучної вентиляції легень працює в тестовому режимі. Але в разі крайньої необхідності його можуть перевезти до іншого медзакладу першої лінії. Ці два апарати - благодійна допомога. Необхідну суму для їхнього придбання миколаївці збирали два місяці. За цей час ініціаторам збору вдалося віднайти потрібну модель та домовитися про поставку зі знижкою.

Максим Бревда, ініціатор благодійного збору:

Производства загружены. Из Китая поставки сорвались многие. Я знаю, что даже на многие областные больницы поставки не успели сделать, потому что был заказ, и поставщик просто не вывез оборудование из Китая и анулировал контракт. Вопрос был и финансовый, и достать оборудование.

Тетяна, однією з перших, пожертвувала частину своєї зарплатні на придбання життєво важливого медичного пристрою. Про благодійний збір активно розповідала знайомим і в соцмережах. Дівчина переконана, що миколаївці можуть зробити багато добрих справ спільними зусиллями.

Тетяна Вязнікова, учасниця благодійного збору:

Хтось дасть 10 грн, хтось 100 або 1000. Разом ми зберемо потрібні гроші на потрібну річ в період епідемії. І не тільки. Епідемія закінчиться, а апарат буде працювати і далі. Думка, що я причетна до цього дуже мене тішить.

Загалом до акції долучилися більше півтисячі городян та підприємств. Так само спільним коштом миколаївцям вдалося придбати і засоби захисту для медиків.