НАБУ не открыло дело против своего директора, Артема Сытника, который задекларировал землю в Крыму, которую на самом деле продал за российские рубли, еще и заплатил пошлину оккупационной власти, так как не видит в этом преступления. При этом антикоррупционное бюро же год ведет аналогичное дело по дипломату Шевченко. Об этом сообщает "Обозреватель".

"НАБУ очередной раз продемонстрировало двойные стандарты. Ранее директор НАБУ попался на деле о совершении коррупционных действий - он попал в реестр коррупционеров за элитный отдых за чужой счет, который не указал в декларации. Осужденный судами нескольких инстанций, директор НАБУ до сих пор не признает своей вины. Между тем львиная доля дел НАБУ, которыми они терроризируют чиновников годами, открыта именно по фактам недостоверного или ложного декларирования другими чиновниками. История, которая разворачивается сейчас, не менее показательная: НАБУ отказывается возбуждать дело против своего директора, хотя уже год ведет похожее дело в отношении посла в Канаде Андрея Шевченко ", - пишет ""Униан"".

"Униан" отмечает, что Национальное антикоррупционное бюро уже год ведет следствие о сокрытии Послом Украины в Канаде Андреем Шевченко от декларирования 4,7 млн. российских рублей, полученных от продажи земли в Крыму.

Дело же против директора НАБУ Сытника, который в 2017 году продал земельный участок в Крыму за 900 000 рублей, еще и заплатил 6 600 налогов в российский бюджет, его ведомство открывать отказывается.

Напомним, что на прошлой неделе 51 народный депутат подписал обращение в Конституционный суд Украины, в котором обжалуется назначения Артема Сытника директором НАБУ.