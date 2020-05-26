20 мая в ходе своей пресс-конференции президент Зеленский сделал несколько заявлений, касающихся хода вооруженного конфликта на Востоке Украины. Говоря об обстрелах, от которых страдает гражданское население, он сказал: "А они (представители ОРДЛО. - Ред.) говорят, что ОБСЕ фиксирует, что мы стреляем по гражданским людям. Мы не стреляем по украинцам. Мы отвечаем боевикам. Все что мы делаем".

Как в действительности обстоят дела с прекращением огня на Донбассе?

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине фиксирует обстрелы, а также их последствия для гражданских объектов и количество жертв среди гражданского населения.

Как видно из отчетов СММ ОБСЕ, в период с 30 апреля по 19 мая 2020 года обстрелы были зафиксированы:

2 раза на контролируемой территории, сообщалось об 1 раненом, подорвавшемся на мине;

14 раз на неконтролируемой территории, сообщалось об 1 убитом и 11 раненных в результате обстрелов.

Эти данные красноречиво показывают, от чьего огня больше страдает гражданское население.

Кроме того, Зеленский заявил, что на Донбассе украинские войска только отвечают. "…Если по нам стреляют, мы будем отвечать. Но первыми стрелять мы не будем. И та сторона, действительно, если она просто перестанет стрелять, что действительно должны сделать согласно нашим Минским договоренностям, согласно нашим договоренностям в Нормандии, согласно того, чтобы они действительно не провоцировали, все бы закончилось", - сказал он.

Это заявление тоже можно проверить, если использовать обнародованные в отчетах миссии данные с видеокамер CММ ОБСЕ, установленных на отдельных участках. На этих камерах, которые размещены в самых горячих точках, видно направление полета снарядов и других боеприпасов. Оно указывается и в приложениях к отчетам СММ. Путем сопоставления данных с видеокамер в отчетах СММ и карты линии соприкосновения ответственных можно установить.

Также все нарушения прекращения огня на каждой камере указаны в хронологическом порядке, поэтому можно определить, кто начал перестрелку.

Например, последний отчет за 19 мая (точнее с 19:00 18 мая по 19:00 19 мая) показывает, что в 5 случаях инициатором перестрелки выступили ВСУ, в 3 случаях - вооруженные формирования ОРДЛО.

Всего, согласно отчетам СММ, за 7-19 мая 1567 боеприпасов предположительно выпущено с украинской стороны. Со стороны вооруженных формирований зафиксировано предположительно 706 боеприпасов. Еще в 61 случае определить, кто стрелял, затруднительно.

Согласно обнародованным СММ отчетам за 15-21 мая, камеры зафиксировали, что в 31 случае инициатором перестрелки была украинская сторона, в 17 - вооруженные формирования ОРДЛО, в 1 случае инициатор не определен.

Также в данных отчетах эти камеры зафиксировали предположительно 605 боеприпасов с украинской стороны. Со стороны вооруженных формирований зафиксировано предположительно 390 боеприпасов, включая 3, однозначную атрибуцию которых провести затруднительно.

Если брать ситуацию за 2020 год в целом, то:

в самом начале года обстрелов было больше с украинской стороны;

со второй декады января по февраль - со стороны вооруженных формирований;

в первые две недели марта - с украинской стороны;

во второй половине марта - начале апреля - со стороны вооруженных формирований, а со второй декады апреля фиксируется значительное преимущество обстрелов с украинской стороны.

Поэтому заявления президента Зеленского об исключительно ответном огне, как и о том, что гражданское население не страдает от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, не отвечают действительности.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"