Стоп насилие: в Киеве открылся кризисный центр [ Редактировать ]
В столице открыли центр, где будут помогать восстанавливаться жертвам домашнего насилия.
Об этом написала замглавы мэра Киева Марина Хонда.
По ее словам, кризисный центр будет предназначен не только для женщин, но и для жертв-мужчин.
"Попасть сюда смогут как женщины, так и мужчины, а одновременно заведение может принять 8 человек. Но впереди работы еще очень много. В планах открытие такой же комнаты на левом берегу Киева. Я очень благодарна Фонда народонаселения ПРООН за помощь в развитии системы. И не устаю повторять, что в обществе должно быть нулевая толерантность к насилию", - отмечается в сообщении.
Известно, что в комнату можно будет попасть через полицию и получить квалифицированную психологическую и юридическую помощь. Место нахождения центра не разглашается.
Фото: Facebook
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