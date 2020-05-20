В Киеве открыли десятки агропродовольственных рынков: адреса [ Редактировать ]
С 20 мая в Киеве возобновили работу 37 агропродовольственных рынков. Все соблюдают противоэпидемические требования, сообщили в Киевской городской государственной администрации.
В частности, уже работают рынки:
- "Феофановский", ул. Заболотного, 48-А,
- "Демеевский", ул. Изюмская, 1,
- "Базар на Лесной", ул. Попудренко, 65,
- "Маяк", ул. Попудренко, 90/2,
- "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115,
- "Печерский рынок", Печерская площадь, 1,
- "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80,
- "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2,
- "Левобережный", ул. Сверстюка, 3,
- "Дарница", ул. Попудренко, 5,
- "Путь", ул. Зодчих, 52/1,
- "Колибрис", ул. Леся Курбаса, 6,
- "Одесский", проспект Академика Глушкова, 32-38
- "Выгуровский", ул. Бальзака, 94,
- "Нивки", ул. Щербаковского, 47,
- "Забота", ул. Туполева, 13,
- "Западный", ул. Депутатская, 2,
- "Отрадненский", бульвар Вацлава Гавела, 18
- "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1,
- "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18
- "Полесье", ул. Минский, 2-А,
- "Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А,
- "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32,
- "Днепр", бульвар Кольцова, 12,
- "Лесной", ул. Миропольская, 2,
- "Дарницкий рынок", ул. Сормовская, 15
- "Соломенский", ул. Соломенская, 24
- "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16
- "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1,
- "Полюс", ул. Маяковского, 17
- Рынок" Оболонь ", ул. Героев Днепра, 41,
- "Борщаговский", ул. Зодчих, 58-А,
- "Мостицкий", ул. Правды, 3-А,
- "Севастопольский", бульвар Чоколовский, 5-7,
- "Березняки", ул. Миколайчука, 11,
- "Минский", ул. Маршала Тимошенко, 14-А,
- "Оптима", ул. Мурманская, 6-Д.
Напомним, ранее Украинские фермеры вынуждены были выбрасывать свой урожай, потому что не могли его продать.
Ранее, Кабмин рассмотрел возможность ослабления карантина в Украине.
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