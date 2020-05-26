На Львівщині майже 600 учасників АТО більше трьох років не можуть отримати законні земельні ділянки. Гектари під садівництво Львівська міськрада виділила поблизу міста. Чому земля і досі порожніє, дізнавалася Христина Гашенко

Це село Білогорща. Саме тут сотні бійців АТО мають отримати земельні ділянки. Кожному по 6 сотих землі.

Серед тих, хто чекає свого наділу, і Остап Малицький. Ділянку під садівництво чоловікові посадовці пообіцяли ще 2017 року. Тоді ж учасник АТО зібрав і здав усі необхідні документи. А через 2 роки вклав півтори тисячі гривень на виготовлення технічної документації.

Остап Малицький, учасник АТО:

Держгеокадастр надав нам зразки на виділення ділянок. Ми проплатили кошти, кошти я проплачував у травні 19 році, в договорі написано, що дана документація буде виготовлена на протязі трьох місяців. Ну нам не складно порахувати що від травня минулого року до цього травня пройшов рік.

Документація на землю коштувала майже 900 тисяч гривень.

Ніконенко Тетяна, мати учасника АТО:

Хлопцям дали землю таку, яку депутати собі не візьмуть, вони пішли захищати нашу Україну, хтось повернувся як мій син інвалідом, хтось зовсім не повернувся, чому таке ставлення до цих хлопців, що вони не заслужили тої клаптик тої землі?

Пізніше з'ясувалося - прав на давно обіцяні ділянки вони не отримають. Бо в документації серйозні помилки: частина виділених земель належить іншому району області.

Леся Турашвілі, голова громадської організації "Соціальний захист населення та учасників АТО":

Виявляється, що відмови ідуть із-за того, що насаджено 13 чоловік на другу територіальну громаду, на другі землі, які не відповідають землям Пустомитівським, що вони не в цьому районі.

Усі питання учасники Ато уже намагалися з'ясувати із попередніми керівниками області. Втім, кажуть, безрезультатно. Цього разу з людьми зустрівся заступник губернатора - Юрій Бучко. Пів години суперечок і чиновник підтверджує - у документації таки технічна помилка щодо встановлення меж. Її виправить державний земельний реєстр. Але після того, як подадуть нові документи.

Юрій Бучко, заступник голови Львівської обласної держадміністрації:

Хто буде платити? - Платити не буде ніхто.

Це технічна документація, яко розроблена інститутом землеустрою, він цю помилку допустив він просто виправлять в існуючій технічній документації оце все.

Втім, коли саме бійці отримають обіцяні ділянки - невідомо. Бо ж виправити помилки у технічній документації, кажуть бійці, не так просто і не швидко.