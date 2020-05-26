Зеленский назначил шестерых судей [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении шести судей, в частности, в Кировоградской и Николаевской областях, а также в Полтаве и Житомире. Об этом сообщается в указах на сайте главы государства.
Так, Зеленский подписал указы №197, 198, 199, 200, 201, 202 о назначении судьи, в частности:
Сергей Едаменко назначен судьей Кировского районного суда города Днепропетровска;
Альбина Ковальча судьей Хмельницкого окружного административного суда;
Роман Шимонович судьей Житомирского окружного административного суда;
Татьяна Каныгина судьей Полтавского окружного административного суда;
Валерий Тавлуй судьей Березанского районного суда Николаевской области;
Дмитрий Кратко судьей Маловысковского районного суда Кировоградской области.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины запретило снимать карантинные ограничения в 9 областях.
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