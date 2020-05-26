Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении шести судей, в частности, в Кировоградской и Николаевской областях, а также в Полтаве и Житомире. Об этом сообщается в указах на сайте главы государства.

Так, Зеленский подписал указы №197, 198, 199, 200, 201, 202 о назначении судьи, в частности:

Сергей Едаменко назначен судьей Кировского районного суда города Днепропетровска;

Альбина Ковальча судьей Хмельницкого окружного административного суда;

Роман Шимонович судьей Житомирского окружного административного суда;

Татьяна Каныгина судьей Полтавского окружного административного суда;

Валерий Тавлуй судьей Березанского районного суда Николаевской области;

Дмитрий Кратко судьей Маловысковского районного суда Кировоградской области.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины запретило снимать карантинные ограничения в 9 областях.