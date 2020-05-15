Исследователи Токийского университета разработали концепт элекстроскутера будущего, который для начала роботы следует надуть воздухом.

Об этом сообщает BBC.

По их словам, электротранспорт готовиться к работе за минуту. После надувания требуется прикрепить к нему колеса и ручки управления с аккумулятором.

Отмечается, что транспортное средство имеет вес в 5,5 килограммов, но проехать пока на нем можно до 2 километров.

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