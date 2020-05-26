Прогулянка на 17 тисяч гривень. В Одесі Приморський районний суд оштрафував жінку за порушення карантину. А саме за те, що вона без документів уночі вийшла з дому.

Про це повідомляють на сайті "Судова влада України". Нагадаю, де-юре справді перебування на вулиці без паспорта - порушення карантинного режиму. Але де-факто, реальний штраф за це присуджують рідко. І на оскарження такого вердикту є 10 днів.