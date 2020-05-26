І в Україні вже можуть працювати готелі. Звісно, з певними карантинними обмеженнями. А що хостели? Їхня робота й до карантину викликала багато запитань. Бо, певно, більшість із них працювали без ліцензій і з грубими санітарними порушеннями. А зараз - ці порушення є життєво небезпечними.

Тож чи працюють хостели під час карантину? Всупереч заборонам і обмеженням? Олена Логінова провела ревізію.

Кімнати, де всі в буквальному сенсі сплять один в одного на голові. Антисанітарія та соціальної дистанції. І така ситуація - в більшості українських хостелів. І до карантину до їхньої роботи було багато запитань, а зараз і поготів.

Олександр Чорний, керівник школи готельного бізнесу:

На сейчас до 10 июня деятельность хостелов, во всяком случае, в Киеве, точно запрещена. Но с точки зрения убыточности, да особенно тех хостелов которые работают в правовом поле. К сожалению им сложнее всего.

Ми вирішили знайти кілька хостелів і тих, які працюють у правовому полі, і нелегальні нічліжки. І перевірити, чи всім писаний закон? І чи дотримуються вони заборони?

Насамперед в інтернеті знаходжу телефони столичних хостелів. Намагаюся забронювати ліжкомісце.

- Скажіть, будь ласка, чи ви зараз працюєте, чи можна було б зупинитися? - Можна зупинитися, так. - А які умови, чи багато людей? - Ну в кімнатах не більше ніж дві особи заселитися, тільки так.

Ціна такого задоволення - 150 гривень на добу. Далі знаходжу адресу іншого хостела. Їду туди вже без дзвінка. Ось у цьому будинку одразу кілька таких готелів. Про це свідчать вивіски на вході.

Спробуємо додзвонитися. На жаль ніхто не відповідає, двері зачинені, всередину ніхто не пускає.

Пізніше нас усе-таки пускають. Та виявляється - це не проста нічліжка, це - хостел готельного типу. Пані Людмила показує нам порожні кімнати. Каже: у них уже 2 місяці - жодного пожильця. Хоча до карантину - вільних місць не було.

Людмила, працівниця хостелу:

З цим карантином в нас немає жильців, ми терпим убитки. Я тут нахожусь, щоб порядок притримувать, ліфти, щоб ніхто не зайшов ніякі комнати не попортив, імущество. Ну така ситуація склалася, що немає не виручки нічого, грошей у нас тоже немає на що жить.

Тож ми натрапили на хостел, який працює у правовому полі. Але це радше виняток. Бо нічліжок, які виходять за правове поле, все-таки більше.

Багато офіційних хостелів дійсно частково або повністю призупинили свою діяльність на час карантину. Але залишається чимало напівлегальних або нелегальних хостелів, які продовжують працювати. Нерідко вони знаходяться в багатоквартирних будинках, працюють у сумнівних санітарних умовах. Та ще й завдають значного клопоту сусідам.

І саме про один із таких там і розповіли сусіди. Пані Олена в розпачі. Уже шостий рік ні вона, ні інші мешканці - не знають спокою. Нічліжка розташована прямо під квартирою жінки.

Олена, мешканка багатоквартирного будинку:

Вони не розуміють чи не доводять до їх відома, що тут навкруги люди живуть, що це не готель. Що це не кафе. Що вночі тут можна робити все що захочеш. Як це було цієї ночі. От до 3 години ночі я не могла заснути сьогодні.

Згоди мешканців на відкриття хостелу тут ніхто не питав. Просто переобладнали під нічліжку 5-кімнатну квартиру. Люди і в поліцію постійно скаржаться, і міським чиновникам, та все марно. Хостел працює навіть під час карантину.

Олена, мешканка багатоквартирного будинку:

Я думаю, що там не додержуються ні санітарних норм, ні протипожежних норм ніяких норм. Офіційно цей хостел на 20 осіб, думаю, що там їх більше.

Тамара, мешканка багатоквартирного будинку:

Вчора вони тут знову сіли, цілий кагал під самими дверима, пройти нельзя, а карантин? - Ми ж тут живемо вони сіли поїхали, а нам же тут жити, хто вони привезли, що вони привезли. Масок не носять.

- Подивимось чи нам відкриють двері, тиша ніхто не відповідає поки що. - Доброго дня, що закрили двері? Вже встигли закрити двері, ні вони не відчинять.

Звісно, нас ніхто не пустив. Сам хостел нагадує підпільний притон. Жодних вивісок, лише номер квартири. Біля під'їзду бачимо чоловіків на перекурі. Мешканці кажуть - це і є пожильці.

- Хостелу тут немає в даний момент. Нет ми все живемо в квартирі. - А ви теж нічого не чули чи є тут хостел в яких умовах функціонує чи живете. - Ні, в квартирах.

Але вже з балкона хостелу ми знову бачимо наших старих знайомих. Проблема з такими нічліжками не нова. Їхня діяльність законодавчо чітко не унормована. До того ж, контролю за нелегальними хостелами нема. А карантин лише загострив вічну проблему: небажання жити за законом.