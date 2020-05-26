На сайте "Укрзализныци" возобновил работу сервис покупки железнодорожных билетов. Ранее сервис был недоступен. Билеты можно заказать онлайн на сайте УЗ.

Отметим, меньше часа назад министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о начале продаж ж/д билетов. При этом на сайте УЗ отсутствовала такая возможность. При попытке зайти на сервис сообщалось о проведении технических работ, в частности, обновлении программного обеспечения.

В "Укрзализныце" сообщили, что сейчас купить билеты можно только в веб-версии сервиса. Мобильное приложение пока работать не будет.

Изначально в "Укрзализныце" заявляли, что первыми запустят поезда "Интерсити" и "Ночной экспресс" (всего 42 пары). Однако на пути выпускают лишь 5 таких поездов, следующих из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог. Почему не открыты остальные направления, в частности, во Львов или Днепр, неизвестно. Вероятно, это связано с эпидситуацией в регионах.

Ранее мы писали, что в Ривненской области продлевают запрет на работу транспорта.