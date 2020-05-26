В Украине открыта продажа ж\д билетов [ Редактировать ]
На сайте "Укрзализныци" возобновил работу сервис покупки железнодорожных билетов. Ранее сервис был недоступен. Билеты можно заказать онлайн на сайте УЗ.
Отметим, меньше часа назад министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о начале продаж ж/д билетов. При этом на сайте УЗ отсутствовала такая возможность. При попытке зайти на сервис сообщалось о проведении технических работ, в частности, обновлении программного обеспечения.
В "Укрзализныце" сообщили, что сейчас купить билеты можно только в веб-версии сервиса. Мобильное приложение пока работать не будет.
Изначально в "Укрзализныце" заявляли, что первыми запустят поезда "Интерсити" и "Ночной экспресс" (всего 42 пары). Однако на пути выпускают лишь 5 таких поездов, следующих из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог. Почему не открыты остальные направления, в частности, во Львов или Днепр, неизвестно. Вероятно, это связано с эпидситуацией в регионах.
Ранее мы писали, что в Ривненской области продлевают запрет на работу транспорта.
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