Ривненская область из-за показателей заболеваемости коронавирусом не будет возобновлять работу транспорта до 24 июня. На сегодня регион входит в топ-3 с наибольшим количеством заболевших. Об этом заявил первый замглавы ОГА Сергей Подолин на онлайн-брифинге.

По его словам, показатели заболеваемости в Ривненской области не позволяют запустить городской, пригородный и другие виды транспорта.

"Статистика не дает возможность принимать решение о возобновлении транспортных перевозок в области… Наше задание - постоянно анализировать динамику, на сегодня она не является позитивной… Как минимум, до 24 июня возобновления перевозок не будет… Будем ждать", - отметил Подолин.

Запуск общественного транспорта регулируется постановлением Кабинета министров об адаптивном карантине. Возобновление пассажирских перевозок разрешено на втором этапе выхода из карантина, для этого регион должен соответствовать критериям инцидентности, охвата тестированием на коронавирус и наличия свободных койко-мест в больницах.

Напомним, С 1 июня в Украине начнется третий этап послабления карантинных ограничений.