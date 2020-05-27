Кухарі зібралися на протест у Мадриді [ Редактировать ]
Дві сотні кухарів протестували біля іспанського парламенту у Мадриді. Вимагали від влади підтримати ресторанну сферу - скоротити частину податків, врегулювати умови найму працівників на неповний робочий день, а головне - провести кампанію щодо заохочення іноземців приїздити до Іспанії.
Для туристів країну відкривають з першого липня, після прибуття їм не треба буде проходити двотижневий карантин.
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