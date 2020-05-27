Для туристів країну відкривають з першого липня

Дві сотні кухарів протестували біля іспанського парламенту у Мадриді. Вимагали від влади підтримати ресторанну сферу - скоротити частину податків, врегулювати умови найму працівників на неповний робочий день, а головне - провести кампанію щодо заохочення іноземців приїздити до Іспанії.

Для туристів країну відкривають з першого липня, після прибуття їм не треба буде проходити двотижневий карантин.