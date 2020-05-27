В Ірклієві на Черкащині районна лікарня вирішила закрити філію, паліативне відділення, та звільнити весь персонал. Жителі села проти такої оптимізації. І вийшли на попереджувальну акцію протесту. Станіслав Кухарчук - знає більше.

Ледь не з кулаками жителі Іркліївської ОТГ відстоювали місцеве паліативне відділення райлікарні. За роки оптимізацій повноцінний медзаклад перетворився на звичайну філію Чорнобаївської ЦРЛ. Та до середини липня і його мають закрити. А пацієнтів перевести у райцентр. Пан Олександр в розпачі. Запевняє, у райлікарні і так місць не вистачає.

Олександр Рибаков, пацієнт Іркліївського паліативного відділення:

Развє можно там, там вобщє приміщення маленьке, сиро, тєсно капають тут кожен день, щоб я жив.

В Ірклієвському паліативному відділенні на 10 ліжок нині 11 пацієнтів. Усі проти закриття. Разом із відділенням під скорочення потрапляють і 15 його працівників.

Медсестрою Людмила Шепель працює більше 30 років. Повідомлення про закриття відділення жінка сприйняла із сльозами. Іншого місця роботи ані їй, ані колегам, районна лікарня не запропонувала.

Людмила Шепель, медична сестра Іркліївського відділення:

У зв'язку з браком коштів на 50 процентів бюджету району зобов'язуєм, що буде скорочено штат працівників осьо.

Попри всі претензії селян, заступник директора Чорнобаївської ЦРЛ запевняє: закрити місцеве відділення вимушені. На його утримання щомісяця не вистачає майже пів мільйона гривень, і взяти їх ніде. Що робити зі звільненим персоналом - посадовець не знає. А от пацієнтів район прийме залюбки.

Іван Гичко, заступник директора КНП "Чорнобаївська районна лікарня":

Чому, як вони до нас звертаються, ми їх лікуємо повністю, без питань. Так до вас ще ж треба доїхати? Ну так, що зробиш.

Закриття Іркліївського відділення підтримують і в області.

Юрій Лесюк, заступник голови Черкаської ОДА:

Якщо би була загроза життю людини, то Ірклієвське відділення людину не врятувало б в любому варіанті - це має бути багатопрофільна лікарня, в якій хоча б є реанімаційне відділення, в якій є можливість робити хірургічні втручання, є кваліфіковані медики.

Та от жителі Іркліївської ОТГ з цим категорично не згодні. І налаштовані боротися за свою лікарню. Люди вже збирають підписи під зверненням до Верховної Ради та уряду, щоб ті втрутились і допомогли вирішити проблему.