В Вышгороде, что под Киевом, несовершеннолетний убийца, вместе с друзьями, застрелил 45-летнего ветерана АТО - Игоря Корниенко("Корней"). Трагедия случилась около 03.00 ночи , 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Ветеран АТО Игорь Корниенко/Фото: strana

Как сообщили работники полиции, 23 мая около 3 часов ночи, произошло столкновение между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами.

Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил оружие и совершил прицельный выстрел в него. В это время второй подросток из компании стрелка, со всей силы ударил другого мужчину, который сразу потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Придя в себя, травмированный мужчина вызвал полицию.

Фото: kv.npu.gov.ua

От полученного огнестрельного ранения 45-летний житель Вышгорода скончался на месте происшествия. Его тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, специалисты-эксперты, медики. Там полицейские изъяли оружие МКМ-072СБ и патроны. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Фото: kv.npu.gov.ua

Во время проведения ряда необходимых розыскных мероприятий с участием работников управления уголовного розыска полиции Киевщины и сотрудников Вышгородского отдела полиции было установлено и задержано всех участников инцидента.

Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, и один 19-летний парень.

Среди задержанных - 16-летний несовершеннолетний, который основательно подозревается в умышленном убийстве 45-летнего жителя Вышгорода. Злоумышленник временно проживает на Сумщине.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 1 ст. 115 и по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следователи полиции по процессуальным руководством местной прокуратуры, задержанному несовершеннолетнему, объявлено о подозрении за совершение умышленного убийства.

Также, решается вопрос об объявлении подозрения за содеянное хулиганство и другим фигурантам преступления. Ведется следствие, полиция устанавливает свидетелей происшествия.

Напомним, ранее террорист устроил кровавую расправу на военной базе.