Україна в ООН закликала припинити обстріли на Донбасі [ Редактировать ]
На загибель українського військового на Донбасі вже відреагували наші дипломати. В ООН Україна закликала Росію припинити обстріли та "відмовитися від насильства і логіки війни". Українські представники в ООН наголосили - Кремль має виконувати свої зобов'язання щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
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