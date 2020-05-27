На загибель українського військового на Донбасі вже відреагували наші дипломати. В ООН Україна закликала Росію припинити обстріли та "відмовитися від насильства і логіки війни". Українські представники в ООН наголосили - Кремль має виконувати свої зобов'язання щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.