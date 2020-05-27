У Києві медикам почали робити ІФА-тести на коронавірус [ Редактировать ]
У столиці почали робити ІФА-тести медичним працівникам. Про це повідомили в КМДА. Зокрема, напередодні протестували понад 30 співробітників бригад центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Планують щодоби робити близько ста аналізів. Нагадаю, ІФА-тестування дозволяє виявити тих, хто перехворів на COVID-19, зокрема безсимптомно.
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