Новий осередок масового зараження коронавірусом - онкоцентр в Івано-Франківську. Там понад 40 інфікованих, серед яких медперсонал і пацієнти. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти.

Про перших хворих на COVID-19 в Івано-Франківському обласному онкоцентрі стало відомо ще наприкінці квітня. Тоді заразилися два лікарі та дві медсестри. Відтоді медиків постійно перевіряють. І лише за останній тиждень пневмонію діагностували в 11 працівників.

Віталій Федорів, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації:

Із них сім позитивних. Із цих семи: два лікарі, три медичні сестри й одна санітарка. В обласному фтизіопульмонологічному центрі лікуються три медсестри. Стан: середньої тяжкості. Решта на амбулаторному лікуванні.

Загалом за останній місяць у центрі інфікувалися більше сорока працівників. Усі з різних відділень.

Василь Бойко, в.о. медичного директора Прикарпатського клінічного онкологічного центру Івано-франківської обласної ради:

Серед пацієнтів у нас також були, що мали позитивні тести. Зокрема і в мене була пацієнтка, в якої був позитивний тест була пневмонія. Я її скерував в фтізіопульмологічний центр як це належить. Так вони повертаються із від'ємними тестами і продовжують лікування вже нашої хвороби. Звісно при наявності ми не проводимо лікування онкологічного лікування.

Від коронавірусу помер лікар-онкохірург центру. Він кілька тижнів перебував на апараті ШВЛ.Попри всі випадки зараження, закривати медзаклад не планують - тільки перевели в карантинний режим. Приймають лише тяжкохворих. Із негативними результатами тесту на COVID-19.

Василь Бойко, в.о. медичного директора Прикарпатського клінічного онкологічного центру Івано-франківської обласної ради:

На жаль ми не закривалися, через цю ситуацію карантину, але з іншого боку ми б і не могли закритися. Ми маємо багато пацієнтів. Онкологічні захворювання вони не чекають. В силу карантинних обставин ми зменшили кількість хворих, в основному у нас йшли патологія напівургентна, яку ми не могли відтермінувати. Заклад працював заповненістю на половину. Більше ста пацієнтів.

Хворих медиків в області вже більш як триста. І це не найгірший показник по країні. Кількість лікарів, які захворіли на COVID-19, постійно зростає. Навіть серед спеціалістів неінфекційного профілю.