Стань кумиром: звезды готовят благотворительную акцию ко Дню защиты детей [ Редактировать ]
Социальную сеть начали заполнять интригующие посты от музыкантов, ведущих, актеров и медийных личностей. В своих публикациях они сообщают о том, что готовят что-то доброе и светлое к Международному дню защиты детей, который состоится 1-го июня.
По словам участников, данное мероприятие затеял фонд "Таблеточки" при помощи платформы PayphoneX.
К акции уже присоединились Олег Скрипка, Вадим Олейник, Alloise, Тимур и Инна Мирошниченко, Злата Огневич, Марта Адамчук, Ольга Виноградова и другие.
Ми разом із платформою @payphone.x і фондом @tabletochki_ готуємо дещо світле, по-дитячому щире і добре ♥️ Адже Міжнародний день захисту дітей — ідеальний привід згадати дитинство, відкрити серця і допомогти тим, хто цього потребує 🙌🏾 1-го червня ви про все дізнаєтесь 🤗 . #станькумиром #payphoneX #tabletochki #діти #Україна
Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)
Хэштегом #станькумиром звезды призывают каждого из тех, кто примет участие в акции, стать кумиром для самого артиста.
Подробнее о флешмобе рассказали в фонде "Таблеточки":
"В этом году по понятным обстоятельствам любые акции лучше проводить онлайн, в режиме самоизоляции. Современные технологии для общения, к счастью, приходят на помощь всем - и бизнесу, и шоу-бизнесу, и благотворительности. В Международный день защиты детей с помощью сервиса PayphoneX можно у звезд, принявших участие в акции #станькумиром, заказать видеоприветствие, фото с автографом или мерч, а все средства отправить в фонд".
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