В этом году День Киева 31 мая будут отмечать в телевизионном и онлайн формате из-за запрета на массовые мероприятия в связи с коронавирусом.

В пресс-службе КГГА опубликовали список мероприятий, которые состоятся в этот день.

Читайте также Концерты в Украине: когда разрешат массовые мероприятия

Утром в эфире телеканала "Киев" пройдет праздничная программа. В частности, киевляне увидят поздравления, серии тематических сюжетов "Прогулки по Киеву", "Киев, который мы любим", "Портреты" и "Истории".

Кроме того, состоятся: трансляция "Пробега под каштанами", который в этом году пройдет онлайн, праздничная телевикторина с киевлянами, а также радиоконцерты групп [О], "On I Ona", "ADAM", "Нумер 482", "Green Grey".

Сюрпризы готовят и для пользователей социальных сетей. Столичные коллективы создают праздничные ролики, которые распространят в соцсетях, на Youtube каналах и своих сайтах.

Так, Академический камерный хор "Хрещатик" создал хоровую версию песни Игоря Шамо и Дмитрия Луценко "Як тебе не любити, Києве мій!".

Киевский академический муниципальный духовой оркестр подготовил видеоролик песни-поздравления "Щастя, добра і любові".

Видеопоздравление песней "Україна – рідний край" записал Киевский академический ансамбль украинской музыки "Дніпро".

На youtubе-канале UA: ESTRADA.TV покажут гала-концерт лауреатов и участников Всеукраинского фестиваля хорового искусства "Песня над Днепром-2020" имени Анатолия Авдеевского.

Также в сети покажут гала-концерт "Мировые шедевры" с участием артистов и оркестра Киевского национального академического театра оперетты.

30 и 31 мая в 20:00 состоится трансляция концерта Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого в записи, посвященного Дню Киева.

Жители города, которые 30 или 31 мая около 20:00 проходить мимо здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества на ул. Межигорская, 2, смогут увидеть музыкальное приветствие артистов с балкона фасада театра.

Напомним, что на День Киева начнется сезон работы столичных фонтанов. Они будут работать до 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

Читайте также о том, что "Евровидение" провели в YouTube.