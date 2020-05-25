В понедельник, 25 мая, во всем мире отмечают Международный день пропавших без вести детей. Исчезновение ребенка является чрезвычайным потрясением для его родителей и представляет опасность непосредственно для него самого. Сегодня проблема исчезновения детей касается каждой страны мира, в том числе и Украины. Об этом сообщает Офис омбудсмена Украины.

Только в течение первого месяца 2020 года в территориальные подразделения полиции поступило свыше тысячи сообщений об исчезновении детей. На сегодня, по данным Министерства внутренних дел Украины, в розыске находятся 18 детей.

По данным Нацполиции, около 90% пропавших детей удается найти в течение первых суток. Однако существует высокая вероятность, что они стали жертвами насилия или преступления.

В основной группе риска находятся дети подросткового возраста. Именно в этот период происходят как физические изменения в организме, так и психологические: формирование характера, мировоззрения и утверждение ценностей. Дети такого возраста являются уязвимыми, поскольку не способны объективно оценить риски своих действий, и, как правило, могут подвергаться негативному воздействию со стороны сверстников и взрослых, телевидения и соцсетей.

Одной из самых распространенных причин исчезновения являются сложные отношения с родителями из-за того, что дети, пытаясь доказать свою независимость и самостоятельность, оставляют родной дом, не известив родных о своих намерениях. Однако не следует исключать случаи, когда исчезновение ребенка происходит против его воли, путем насильственных действий. В некоторых случаях это приводит к убийству ребенка, изнасилованию или его попаданию в сети торговцев людьми.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обращает внимание, что ответственность за жизнь и здоровье ребенка, прежде всего, несут его родители. И призывает всех родителей и родственников проявлять особую заботу и внимание к интересам ребенка, разговаривать с ним, прислушиваться к его проблемам.

Напомним, что ранее "Подробности" сообщали о судьбе пропавшего рэпера из Португалии Давида Моты (Mota Jr).