Во вторник, 26 мая, в Харькове задержали мужчину, который едва не поджег себя в ломбарде на улице Людвига Свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Прибыв по указанному адресу, мы увидели канистру на полу и мужчину с зажигалкой в руках, - рассказал полицейский охраны. - Времени на раздумья не было, поэтому мой напарник сразу схватил гражданина за руки и мы вместе вывели его на улицу для выяснения обстоятельств происшествия. 56-летний мужчина вел себя неадекватно, сопротивлялся и угрожал отомстить кассиру за нерабочий телефон, который он якобы купил несколько дней назад именно в этом ломбарде", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по предварительной информации третьего дня правонарушитель приобрел в данном ломбарде мобильный телефон. 26 мая он решил его вернуть и пришел в учреждение. Работники ломбарда дали мужчине образец для написания заявления о возврате, но его это не устроило.

"Через час мужчина вернулся и разлив на себя, пол и окошко помещения горючую жидкость из канистры, которую принес с собой. Завершить задуманное ему помешали сотрудники Управления полиции охраны, оперативно прибывшие на место срабатывания тревожной сигнализации", - отмечается в сообщении.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

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