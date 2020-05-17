Инфицирован с рождения: беременная женщина родила ребенка со страшной болезнью [ Редактировать ]
В Северной Осетии инфицированная женщина родила ребенка со странной, новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС сылаясь на пресс-службу Минздрава республики Северной Осетии.
Женщина в ожидании ребенка заразилась коронавирусом, младенец родился с инфекцией. Сейчас они находятся уже дома, их состояние удовлетворительное, за ними наблюдают врачи
Хоть у врачей и были опасения, но все обошлось, состояние матери и ребенка стабильное.
Всего в Северной Осетии выявлены 2 165 случаев заболевания коронавирусом, более 1 тыс человек уже выздоровели.
Напомним, ранее ученые сделали неутешительные прогнозы касаемо второй волны коронавируса.
Ранее мы писали, что американские медики нашли лекарство от коронавируса. А также, в США от странной болезни начали умирать только дети.
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