Почти полтора миллиона детей в Украине нуждаются в помощи. Об этом сказал сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко во время посещения 27 мая детского дома "Антошка" в Краматорске. Об этом сообщает пресс-служба "ОПЗЖ".

Проблемы детей, их защита и помощь - всегда были в центре внимания партии и лично Юрия Бойко. Сейчас у детей очень много проблем, связанных с войной, эпидемией.

"У нас в стране 1 миллион 400 тысяч детей реально нуждаются в помощи. 33 тысячи детей живет в зоне АТО/ООС, то есть под обстрелами, там, где существует реальная опасность для жизни. И наша задача, как ответственной политической силы, решить все проблемные вопросы на законодательном уровне. Защитить детей, помочь многодетным семьям, семьям, в которых рождаются дети", – сказал политик. Юрий Бойко отметил, что та помощь, которую сегодня получает молодая семья - явно недостаточна.

"Мы видим, что те 40 тысяч гривен, которые сегодня выплачиваются при существующем курсе доллара и ценах, это очень мало. Наша политическая сила предложила изменения в бюджет, чтобы за первого ребенка давали 100 тысяч гривен, за второго - 250 тысяч гривен, за третьего - 400 тысяч гривен. Причем это примерно соответствует тому уровню, который был еще в 2013 году, если пересчитать на цены и валюту. Это небольшие деньги, но они очень нужны молодым семьям, чтобы они чувствовали уверенность в завтрашнем дне", - подчеркнул Юрий Бойко.

И еще один важный вопрос, который необходимо решить - это финансирование интернатов для детей и их дальнейшее функционирование.

"Общая волна, связанная с тем, чтобы убрать все детские интернаты, которая пошла примерно два года назад, на самом деле не учитывает очень много нюансов. Вчера я был в детском интернате, где находится 184 ребенка, больных сколиозом. Этот интернат собираются закрыть и прекратить его финансирование. Рядом - такой же интернат, где занимаются слабовидящие дети. Здесь - дом ребенка, который имеет свои особенности: сюда попадают дети, у которых нет родителей, сразу после роддома. И огульно, вот так, под одну гребенку всех закрыть, – это величайшая глупость. Понятно, что будущее за детскими домами семейного типа. Но к этому надо прийти эволюционно, а не сначала все закрыть, а только потом думать, что же делать дальше", - отметил политик.

Также в ходе рабочей поездки Юрий Бойко посетил и передал подарки многодетной семье в Константиновке, которая пережила большое горе - погиб отец. У матери на руках осталось четверо детей, причем самому маленькому - всего две недели. Помощь от государства мизерная - 5800 гривен в месяц на всю семью.

"Как можно прожить и содержать семью за такие деньги? Когда сталкиваешься с такими ситуациями, понимаешь, насколько важно, чтобы государство обращало внимание и помогало таким семьям. Это и финансирование, и моральная поддержка", - сказал парламентарий.

Побывал Юрий Бойко и в Константиновском центре комплексной реабилитации детей с инвалидностью, в котором проходят восстановление и оздоровление 52 ребенка, а также в детском доме семейного типа в Дружковке, где в семье Василия и Надежды Бондаревых воспитываются 8 ребят. И, конечно, привез детям подарки.