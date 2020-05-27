Германия отказалась экстрадировать Онищенко в Украину [ Редактировать ]
В среду, 27 мая, бывший народный депутат Александр Онищенко, которого задержали в Германии в 2019 году по запросу Украины, не будет экстрадирован на родину. Об этом сообщает ТАСС.
Суд города Ольденбург сегодняшним решением счел неправомерным дело о запрашиваемой со стороны Украины экстрадиции Александра Онищенко и постановил его немедленно освободить.
Отмечается, что аналогичная информация опубликована в самом суде Ольденбурга, но там не называется имя фигуранта.
В настоящее время не установлено, что преследование в Украине может иметь политические мотивы. Однако экстрадиция невозможна, потому что есть конкретные основания подозревать несоблюдение обязательных минимальных стандартов в области международного права.
В суде добавили, что обращались к украинской стороне с просьбой подробно описать предполагаемые условия содержания фигуранта в заключении в Киеве, но получили лишь "слишком общую информацию".
Ранее мы писали о том, что из США в Германию экстрадировали нацистского преступника Якова Палия.
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