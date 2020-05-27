В ООН гостро відреагували на смерть бійця на Донбасі [ Редактировать ]
На загибель українського військового на Донбасі вже відреагували наші дипломати в ООН. Постійне представництво України при організації закликало Росію припинити постійні обстріли та - цитую - "відмовитися від насильства і логіки війни".
Українські представники в ООН наголосили: Кремль має виконувати свої зобов'язання щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі -- відповідно до погоджених результатів саміту нормандської четвірки у Парижі та згідно з Мінськими угодами.
по теме
На Донбасі загинув український військовий
Один український військовий загинув минулої доби на Донбасі. 24-річний Віталій Лімборський помер від кульового поранення, якого зазнав у результаті ворожого обстрілу на Донецькому напрямі
Війна на Донбасі: бойовики атакують із заборонених мінометів
Російські найманці знову атакували українські позиції із заборонених мінометів 120 та 82 калібрів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та БМП
Війна на Донбасі: бойовики знову б'ють з артилерії
7 обстрілів українських позицій зафіксовано минулої доби. Окупанти застосували заборонені артилерійські системи, міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю
Війна на Донбасі: бойовики атакують позиції оборонців
Чергова провокація окупантів на передовій. Сьогодні бойовики з автоматичних станкових і підствольних гранатометів атакували українських захисників поблизу Оріхового
На Донбасі бойовики обстрілюють житлові квартали
В українському війську доба минула без втрат. Російські окупанти дещо знизили вогневу активність напередодні лише один раз порушували режим тиші