На загибель українського військового на Донбасі вже відреагували наші дипломати в ООН. Постійне представництво України при організації закликало Росію припинити постійні обстріли та - цитую - "відмовитися від насильства і логіки війни".

Українські представники в ООН наголосили: Кремль має виконувати свої зобов'язання щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі -- відповідно до погоджених результатів саміту нормандської четвірки у Парижі та згідно з Мінськими угодами.