"Укркинохроника" обвинила Ткаченко в попытке рейдерского захвата [ Редактировать ]
Трудовой коллектив государственного предприятия "Украинская студия хроникально-документальных фильмов" (ГП "Укркинохроника") обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить от попыток главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко организовать рейдерский захват государственного предприятия.
Об этом говорится в соответствующем обращении коллектива, копия которого оказалась в распоряжении "РБК-Украина".
"На днях у нас состоялось выездное заседание Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики под председательством народного депутата Александра Ткаченко, который пытается организовать рейдерский захват нашего предприятия. Эти действия Ткаченко связаны с его частными интересами в сфере кинопроизводства. Ткаченко является фактическим собственником ЗАО "Одесская киностудия", которая под его руководством не снимает вообще, ни за государственные деньги, ни за деньги собственника", - заявила директор ГП "Укркинохроника" Алина Хорошилова.
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