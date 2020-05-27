На сотню більше. Саме така різниця між кількістю тих, хто видужав від коронавірусної хвороби, і тими, хто заразився. 420 і 321. Це статистика в країні за добу.

Позитивна динаміка зберігається вже другий день. А якщо дивитися на загальні дані від початку пандемії - то вони такі: майже 22-і тисячі інфікованих. І трохи менше як 8 тисяч тих, хто переміг СOVID-19. Понад шість з половиною сотень померлих. У лідерах за кількістю заражень, як і раніше, Київ і західні регіони.