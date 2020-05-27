На Запоріжжі знову медичний скандал. Ще не вщухли пристрасті навколо пологового будинку в Енергодарі, де акушерів підозрюють у службовій недбалості. Як там нова трагедія. Подробиці - у наших кореспондентів.

Первісток Олександра мав з'явитися на світ шостого червня. Та кілька днів тому дружині стало зле. Швидка привезла жінку в пологовий будинок Енергодару. В украй важкому стані.

Ірина Соколова, в. о. завідувача акушерського відділення Енергодарського пологового будинку:

Ребенок был уже мертв при поступлении. Это называется антонотальная гибель плода, когда ребенок умирает внутри матери в силу кровотечения, которое возникло от отслойки плаценты. То есть он не подлежал спасению. Он был уже мертв.

Щоб урятувати жінку, яка втратила кілька літрів крові, санавіацією її доправили в Запорізьку обласну лікарню. Зараз стан пацієнтки стабільний. Проте її чоловік Олександр планує звернутись із заявою до правоохоронних органів.

Олександр Алієв, чоловік породіллі:

Он непосредственно встречал и после операции мне сообщил о том, что у нас, мы потеряли ребенка. И что занимаются операцией, ну, заканчивают операцию с женой моей.

Йдеться про Валерія Курченка. Завідувача пологового в березні усунули від виконання обов'язків. Тоді так само дитина померла в утробі матері. А породілля згодом у реанімації. Доки чоловік переймався станом дружини, тіло немовляти, яке задовго зберігалося в морзі - відправили на утилізацію, імовірно.

Святослав Наумичев, вдівець:

Існує від лікарів багато версій. Одна з них версія, що дитину захоронили як біомеатеріал. Іншу - що вона була захоронена, кремірована. І версія, що загубили її.

Щоб з'ясувати ситуацію, створили спеціальну комісію, а завідувача усунули від виконання обов'язків.

Ірина Жиркова, заступниця начальника з медичної частини "Спеціалізована медикосанітарна частина №1":

До окончания, вернее служебного расследования предыдущего случая, приказом начальника медсанчасти, он отстранен от исполнения обязанностей заведующего и от исполнения работы ординатором акушерского отделения. То есть отстранен от работы в медсанчасти. Полностью.

Чи оперував Валерій Курченко після усунення його від виконання обов'язків, намагаємося дізнатись у колег.

Ірина Соколова, в. о. завідувача акушерського відділення Енергодарського пологового будинку:

Нет, на работе он не появляется. Оперировала я и Лавриненко. Нет. Мы были вдвоем.

Проте сам Валерій Курченко, якого ми випадково зустріли біля пологового будинку, зізнається: минулої суботи на роботі був.

Валерій Курченко, завідувач Енергодарського пологового будинку:

Я отстранен. Вы поняли. Ребята спасали, я оказывал моральную поддержку. Потому, что ребята оказались в сложной клинической ситуации.

Проте чоловіки, які втратили своїх дітей, а один із них ще й дружину переконані, трагічні випадки - не збіг обставин. Висновок спеціальна комісія надасть вже за три тижні. Своє слово мають сказати й правоохоронці