В Армении началась вторая волна коронавируса [ Редактировать ]
В Армении за месяц ежедневное число новых заражений коронавирусом выросло почти в 5 раз. Таким образом, там утверждают о второй волне коронавируса. Об этом сообщает АМА.
Рост числа больных в Армении начался в начале мая. Средний ежедневный показатель на тот момент колебался в пределах 100 случаев. К концу месяца число ежедневных случаев превышало 400.
"К сожалению, мы должны зафиксировать, что в стране сложилась тяжелая ситуация. Де-факто можем сказать, что имеем дело со второй волной коронавируса", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, причины ухудшения ситуации в стране обсуждаются уже несколько дней.
Результат наших обсуждений однозначен: принятые ограничения соответствуют ситуации и по своему содержанию эффективны. К сожалению, у нас есть проблемы с качеством соблюдения ограничений.
Премьер уверен, что, придерживайся граждане карантина - ситуация бы непременно улучшилась. Пашинян заявил, что наказания для нарушителей ужесточат.
Принятые до этого административные рычаги будут усилены. Сегодня начались рейды в разных частях страны, касающиеся соблюдения правил как физическими, так и юридическими лицами. Ужесточенные проверки будут приводиться на межобластных дорогах, вплоть до установления КПП для проверки ношения масок пассажирами.
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