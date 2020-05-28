Во Львовской области за минувшие сутки 70 человек заразись коронавирусом COVID-19. Это новый рекорд по заболеваемости в регионе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

"70 больных коронавирусом за сутки на Львовщине. Это новый рекорд и плохой звоночек для всех нас.

Сегодня на сессии будем голосовать за важные решения для противодействия последствиям эпидемии. Там и закупка карет скорой помощи и других необходимых медицинских средств. Надеюсь здравый смысл победит и мы совместно сделаем все необходимое для защиты львовян", - написал Садовой.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время ежедневного онлайн-брифинга сообщил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Ровенской (74), Львовской (70) и Черновицкой (57) областях, а также в Киеве (54).

Ни одного нового случая заболевания не выявлено в Сумской, Луганской и Херсонской областях.

Напомним, по данным на утро 28 мая, в Украине было обнаружено 477 новых случаев коронавируса. Число зараженных в стране выросло до 22 382 человек. За последние сутки умерли 11 пациентов, выздоровели 444.