Львовская область установила печальный рекорд по COVID-19 [ Редактировать ]
Во Львовской области за минувшие сутки 70 человек заразись коронавирусом COVID-19. Это новый рекорд по заболеваемости в регионе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовой.
"70 больных коронавирусом за сутки на Львовщине. Это новый рекорд и плохой звоночек для всех нас.
Сегодня на сессии будем голосовать за важные решения для противодействия последствиям эпидемии. Там и закупка карет скорой помощи и других необходимых медицинских средств. Надеюсь здравый смысл победит и мы совместно сделаем все необходимое для защиты львовян", - написал Садовой.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время ежедневного онлайн-брифинга сообщил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Ровенской (74), Львовской (70) и Черновицкой (57) областях, а также в Киеве (54).
Ни одного нового случая заболевания не выявлено в Сумской, Луганской и Херсонской областях.
Напомним, по данным на утро 28 мая, в Украине было обнаружено 477 новых случаев коронавируса. Число зараженных в стране выросло до 22 382 человек. За последние сутки умерли 11 пациентов, выздоровели 444.
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